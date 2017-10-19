ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Самой популярной моделью на рынке новых легковых автомобилей в Москве по итогам сентября 2017 года стала KIA Rio. Таким образом, спустя два месяца эта модель вернула себе звание лидера.

В первый осенний месяц показатель KIA Rio на столичном рынке составил 1101 автомобиль, что на 20% больше результата сентября 2016 года. В свою очередь, Hyundai Solaris, который был лидером в июле и августе, опустился на вторую строчку рейтинга с результатом 869 проданных экземпляров (-4%). На третьей позиции находится кроссовер Hyundai Creta (665 шт.), объём рынка которого вырос на четверть.

Замыкают пятёрку лидеров московского рынка в сентябре Volkswagen Polo (635 шт.; -6%) и Skoda Octavia (631 шт.; +22%).