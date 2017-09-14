ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам августа более 44% розничных продаж автомобилей KIA было осуществлено в кредит с использованием продуктов, разрабатываемых KIA Finance вместе с банками-партнерами и партнёрскими страховыми компаниями. По итогам восьми месяцев 2017 года доля кредитных продаж превысила 34%, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Всего в августе было заключено более 5900 кредитных сделок, а количество заявок превысило 19 тысяч. Оба показателя являются рекордными с 2015 года. В прошлом месяце было реализовано более 1600 автомобилей по программе «KIA Легко!», что также стало рекордом с момента запуска программы в 2015 году.