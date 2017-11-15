ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Корпоративные продажи KIA в октябре выросли на 8,3% и составили 1922 автомобиля. За десять месяцев 2017 года корпоративным клиентам было реализовано 16445 машин – это на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В октябре российские дилеры KIA в октябре реализовали 17407 автомобилей, что на 15,9% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти месяцев 2017 года в России было продано 152360 автомобилей KIA, что на 25,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.