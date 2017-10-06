ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры KIA в сентябре реализовали 18797 автомобилей, что на 40,3% больше по сравнению с прошлым годом. Сентябрь стал не только самым успешным для KIA месяцем по объёмам российских продаж в 2017 году, но и рекордным месяцем с 2015 года. По итогам девяти месяцев 2017 года в России было продано 135223 автомобиля KIA, что на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно предварительным оценкам, KIA удерживает лидерство среди всех представленных в России иностранных автомобильных брендов, рыночная доля KIA составляет 12,6% по итогам сентября и 12% по итогам девяти месяцев года.

Бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio, продажи которого составили 10446 автомобилей (+30,3%), в том числе продано 8437 седанов нового поколения. Второе место по объёму продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 1932 покупателя, что на 3,1% превышает аналогичный показатель прошлого года. Рекордный показатель продаж – 1572 автомобиля – позволил бизнес-седану Optima в сентябре впервые с начала года войти в тройку наиболее популярных моделей бренда на российском рынке.

Как отмечается, все модели KIA, кроме нишевого представительского седана Quoris и микровэна Venga, продемонстрировали в сентябре положительную динамику продаж.