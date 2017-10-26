KIA в сентябре увеличила корпоративные продажи на 37%
26.10.2017, 18:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Корпоративные продажи KIA в сентябре выросли на 37,1% и составили 2000 автомобилей. За девять месяцев 2017 года корпоративным клиентам было реализовано 14523 машин – это на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в сентябре российские дилеры KIA реализовали 18797 автомобилей, что на 40,3% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам девяти месяцев 2017 года в России было продано 135223 автомобиля KIA, что на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех представленных в России иностранных автомобильных брендов.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в сентябре российские дилеры KIA реализовали 18797 автомобилей, что на 40,3% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам девяти месяцев 2017 года в России было продано 135223 автомобиля KIA, что на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех представленных в России иностранных автомобильных брендов.
Источник: Автостат