ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В третьем квартале 2017 года россиянами в кредит было куплено около 203 тысяч легковых автомобилей, что соответствует 52,9% от общего объёма рынка. К такому выводу пришли специалисты агентства «АВТОСТАТ» и НБКИ по результатам обработки данных 4100 кредитных организаций.

Таким образом, за год доля продаж автомобилей в кредит прибавила более 3 процентных пунктов. Напомним, что по итогам третьего квартала 2016 года этот показатель составлял 49,3% или примерно 156 тысяч выданных автокредитов.

По словам исполнительного директора аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергея Удалова, рост доли кредитных автомобилей в структуре рынка во многом обусловлен реализацией госпрограммы льготного автокредитования.