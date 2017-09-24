ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Доля лизинга в продажах грузовой техники класса «КАМАЗ» сегодня составляет более 60%. А доля «КАМАЗов» в сегменте лизинга грузовых автомобилей 14 - 40 тонн всех марок составляет около 50%. Это означает, что каждый второй грузовик, реализованный в лизинг на территории России, – автомобиль «КАМАЗ», рассказал генеральный директор лизинговой компании «КАМАЗ» Андрей Гладков.

По его словам, рынок лизинга грузовой автотехники сократился в 2015 году на 37%, а уже в 2016 году вырос почти на 70%. По прогнозам на 2017 год рынок вырастет ещё более чем на 35% – до 34 тысяч автомобилей.