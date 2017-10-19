"Камаз-Лизинг" передал в лизинг 11 единиц автотехники "Транспортно-Логистической Компании"
19.10.2017, 22:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "КАМАЗ-ЛИЗИНГ" передал первую партию автомобилей КАМАZ-5490 NEO в адрес транспортной компании "TLC".
В пользование предприятия, специализирующегося на грузовых автоперевозках, перешли 5 седельных тягачей КАМАЗ-5490 NEO, 5 самосвальных полуприцепов ТОНАР-9523 и 1 самосвал КАМАZ-6520 LUXE. Автомобили оформлены по программе от производителя "Лизинг для хищников", предусматривающей особые условия договора лизинга для представителей среднего бизнеса. Поставщиком техники КАМАZ-5490 NEO выступил ООО "ТЕХИНКОМ ПИТЕР" - официальный дилер ПАО "КАМАЗ" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Популярные седельные тягачи КАМАЗ-5490 NEO оснащены двигателем Daimler OM457LA ("Евро-5") мощностью 401л.с., кабиной Daimler с пружинной подвеской и спальным местом, коробкой передач ZF 16S2220 ТD, электропневматическим приводом (EBS), системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR). Автомобиль нового модельного ряда КАМАZ-6520 LUXE - самосвал высокой грузоподъёмности, предназначенный для транспортировки до 20 тонн грузов. Имеет колёсную формулу 6х4 и современную рессорную подвеску. Оснащён топливной аппаратурой BOSCH, системой CommonRail, пневмоподвеской кабины, тахографом российского стандарта с блоком СКЗИ "Continental". Также в комплектации 400-сильный двигатель КАМАЗ экологического стандарта Евро-4, который в паре с трансмиссией ZF16 обеспечивает самосвалу высокую динамику и отличные эксплуатационно-ходовые качества.
ООО "Транспортно-Логистическая компания" обращается в "КАМАЗ-ЛИЗИНГ" в первый раз. "TLC" занимается самосвальными грузоперевозками и поставкой строительных материалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В планах компании - удвоение выручки и выход на федеральный уровень. "Транспортно-Логистическая компания" приобретает технику в лизинг с целью снижения зависимости от наёмного транспорта.
Лизинговая компания "КАМАЗ" работает на рынке лизинговых услуг с 2002 года, является трёхкратным обладателем премии "Компания года", в том числе в номинации "За финансовую надёжность и стабильность на рынке лизинговых услуг". Входит в ТОП-10 лидеров рынка лизинга в сегменте грузового автотранспорта, по итогам первого полугодия 2017 года (согласно данным рейтингового агентства "Эксперт РА").
В пользование предприятия, специализирующегося на грузовых автоперевозках, перешли 5 седельных тягачей КАМАЗ-5490 NEO, 5 самосвальных полуприцепов ТОНАР-9523 и 1 самосвал КАМАZ-6520 LUXE. Автомобили оформлены по программе от производителя "Лизинг для хищников", предусматривающей особые условия договора лизинга для представителей среднего бизнеса. Поставщиком техники КАМАZ-5490 NEO выступил ООО "ТЕХИНКОМ ПИТЕР" - официальный дилер ПАО "КАМАЗ" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Популярные седельные тягачи КАМАЗ-5490 NEO оснащены двигателем Daimler OM457LA ("Евро-5") мощностью 401л.с., кабиной Daimler с пружинной подвеской и спальным местом, коробкой передач ZF 16S2220 ТD, электропневматическим приводом (EBS), системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR). Автомобиль нового модельного ряда КАМАZ-6520 LUXE - самосвал высокой грузоподъёмности, предназначенный для транспортировки до 20 тонн грузов. Имеет колёсную формулу 6х4 и современную рессорную подвеску. Оснащён топливной аппаратурой BOSCH, системой CommonRail, пневмоподвеской кабины, тахографом российского стандарта с блоком СКЗИ "Continental". Также в комплектации 400-сильный двигатель КАМАЗ экологического стандарта Евро-4, который в паре с трансмиссией ZF16 обеспечивает самосвалу высокую динамику и отличные эксплуатационно-ходовые качества.
ООО "Транспортно-Логистическая компания" обращается в "КАМАЗ-ЛИЗИНГ" в первый раз. "TLC" занимается самосвальными грузоперевозками и поставкой строительных материалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В планах компании - удвоение выручки и выход на федеральный уровень. "Транспортно-Логистическая компания" приобретает технику в лизинг с целью снижения зависимости от наёмного транспорта.
Лизинговая компания "КАМАЗ" работает на рынке лизинговых услуг с 2002 года, является трёхкратным обладателем премии "Компания года", в том числе в номинации "За финансовую надёжность и стабильность на рынке лизинговых услуг". Входит в ТОП-10 лидеров рынка лизинга в сегменте грузового автотранспорта, по итогам первого полугодия 2017 года (согласно данным рейтингового агентства "Эксперт РА").
Источник: Камаз Дизинг