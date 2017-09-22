ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Каршеринговая компания «Делимобиль», которая начала развитие со 100 автомобилей Hyundai Solaris в 2015 году, к настоящему моменту имеет автопарк, насчитывающий 1500 машин в Москве и Санкт-Петербурге. В планах компании – новые города присутствия и дальнейшее расширение автопарка.

Как сообщает пресс-служба «Делимобиля», в проект уже инвестировано 2,5 млрд рублей (1 млрд в 2015-2016 годах) и 1,5 млрд рублей в 2016-м году. Ожидается, что в этом году инвестиции составят ещё 700 млн рублей.

По словам заместителя генерального директора «Делимобиля» Станислава Грошова, парк компании до конца текущего года в Москве увеличится до 2000 машин. «Мы постараемся существенно увеличить автопарк уже в этом году и планируем, что добавится ещё 700 автомобилей только в Москве», - сказал он.

Уже с октября арендовать «Делимобиль» можно будет в Уфе, где в тестовом режиме будут работать 50 автомобилей Hyundai Solaris. В дальнейшем парк каршеринга будет увеличен до 300 машин. В ноябре 2017 «Делимобиль» придёт в Нижний Новгород. Как и в Уфе, компания начнет работу с нескольких десятков машин, а в дальнейшем парк будет расширен до 200 автомобилей.

По словам генерального директора «Делимобиля» Леонида Сысоева, в следующем году компания пойдёт и в другие города России.