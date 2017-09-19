ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам августа увеличились на 4,1% до 1 млн 875 тыс. единиц. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за восемь месяцев 2017 года китайский авторынок вырос на 2,2% до 14 млн 807 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире.

Volkswagen и его совместные предприятия в августе увеличили реализацию на 9,2% до 353,5 тыс. машин. Продажи легковых автомобилей General Motors на китайском рынке выросли на 12% и составили рекордные 328425 единиц.

Напомним, в условиях снижения спроса на авторынке китайские власти с октября 2015 года вдвое снизили налог на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л до конца 2016 года, а с 2017 года он был повышен с 5% до 7,5%.