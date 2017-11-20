ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам октября увеличились на 0,4% до 2 млн 352 тыс. единиц. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за десять месяцев 2017 года китайский авторынок вырос на 2,1% до 19 млн 502 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире.

Volkswagen и его совместные предприятия в октябре увеличили реализацию на 9,4% до 398,1 тыс. машин. Продажи легковых автомобилей General Motors на китайском рынке выросли на 11% и составили рекордные 382723 единиц.

Напомним, в условиях снижения спроса на авторынке китайские власти с октября 2015 года вдвое снизили налог на покупку новых автомобилей с двигателем объ`мом до 1,6 л до конца 2016 года, а с 2017 года он был повышен с 5% до 7,5%.