ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом в августе 2017 года, по итогам которого был составлен рейтинг региональных рынков.

Согласно результатам исследования, крупнейшим вторичным рынком в стране остаётся Московская область. В прошлом месяце объём рынка легковых автомобилей с пробегом в Подмосковье составил 28 тыс. единиц, что на 12,5% больше, чем в августе 2016 года. На второе место в рейтинге поднялся Краснодарский край, показатель которого в августе достиг 24,6 тыс. перепроданных экземпляров (+7,5%). Отметим, что этому субъекту РФ удалось опередить Москву (24,4 тыс. шт.; -9,5%), которая и замкнула тройку лидеров.

Далее следуют Санкт-Петербург (16,2 тыс. шт.; +2,5%) и Ростовская область (15,4 тыс. шт.; +5%).