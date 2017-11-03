ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания Suzuki объявила о специальных предложениях на автомобили Suzuki Vitara и SX4 в ноябре. Стоимость Suzuki Vitara с учетом специальных программ Suzuki Finance и Trade-in составит от 895 тыс. рублей. В зависимости от комплектации суммарная выгода для клиентов достигнет 170 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».



По сниженной цене можно будет приобрести и кроссовер SX4: его стоимость составит от 1 млн 069 тыс. рублей. А при выборе SX4 1.6 4WD MT комплектации GL покупатель сможет сэкономить до 230 тыс. рублей. При этом максимальная выгода по программе Trade-in увеличится до 200 тыс. рублей.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2017 года российские дилеры Suzuki реализовали 3267 автомобилей, что на 10% ниже показателя годичной давности.