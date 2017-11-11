LADA Granta возглавила рейтинг самых продаваемых моделей с механической трансмиссией
11.11.2017, 12:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" провело исследование рынка новых легковых автомобилей в России за 9 месяцев 2017 года и составило рейтинг самых продаваемых моделей с механической трансмиссией.
Согласно результатам исследования, лидером этого рейтинга является LADA Granta. Продажи отечественной модели в таком исполнении за отчётный период составили 64,1 тыс. единиц – на 7,3% больше, чем в январе – сентябре 2016 года. На втором месте располагается другой российский бестселлер – седан LADA Vesta, результат которого вырос на 54,4% до 47,9 тыс. автомобилей. Третью позицию занимает KIA Rio, продажи которого в версии с "механикой" достигли 28,9 тыс. проданных экземпляров (+2,2%).
На четвёртом месте располагается кроссовер Renault Duster (26,1 тыс. шт.; -3,3%). Замыкает пятёрку лидеров внедорожник Chevrolet Niva (22,1 тыс. шт.; +2%). В ТОП-10 российского рынка новых легковых автомобилей, укомплектованных механической трансмиссией, по итогам 9 месяцев 2017 года также попали: LADA Largus (22,1 тыс. шт.; +8,6%), LADA XRAY (20,9 тыс. шт.; +85,7%), Hyundai Solaris (20,9 тыс. шт.; -23%), LADA 4x4 (20,3 тыс. шт.; +1,1%) и Renault Logan (19,2 тыс. шт.; +3,6%).
Всего же за отчётный период продажи новых легковых автомобилей с МКП в нашей стране составили 480 тыс. штук (+5%), что соответствует доле в 45,9%. При этом год назад данный показатель был равен 48,4%.
Согласно результатам исследования, лидером этого рейтинга является LADA Granta. Продажи отечественной модели в таком исполнении за отчётный период составили 64,1 тыс. единиц – на 7,3% больше, чем в январе – сентябре 2016 года. На втором месте располагается другой российский бестселлер – седан LADA Vesta, результат которого вырос на 54,4% до 47,9 тыс. автомобилей. Третью позицию занимает KIA Rio, продажи которого в версии с "механикой" достигли 28,9 тыс. проданных экземпляров (+2,2%).
На четвёртом месте располагается кроссовер Renault Duster (26,1 тыс. шт.; -3,3%). Замыкает пятёрку лидеров внедорожник Chevrolet Niva (22,1 тыс. шт.; +2%). В ТОП-10 российского рынка новых легковых автомобилей, укомплектованных механической трансмиссией, по итогам 9 месяцев 2017 года также попали: LADA Largus (22,1 тыс. шт.; +8,6%), LADA XRAY (20,9 тыс. шт.; +85,7%), Hyundai Solaris (20,9 тыс. шт.; -23%), LADA 4x4 (20,3 тыс. шт.; +1,1%) и Renault Logan (19,2 тыс. шт.; +3,6%).
Всего же за отчётный период продажи новых легковых автомобилей с МКП в нашей стране составили 480 тыс. штук (+5%), что соответствует доле в 45,9%. При этом год назад данный показатель был равен 48,4%.
Источник: Автостат