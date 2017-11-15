LADA XRAY лидирует по росту продаж среди моделей АВТОВАЗа
15.11.2017, 19:56
OREANDA-NEWS. Кроссовер LADA XRAY является лидером по росту спроса в модельном ряду АВТОВАЗа. В октябре продажи этой модели увеличились на 62,4% до 3084 автомобилей. По итогам десяти месяцев 2017 года покупателей нашли 43919 таких машин - на 78,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день LADA XRAY входит в ТОП-10 самых продаваемых моделей в России, занимая восьмое место в рейтинге продаж.
Как рассказали агентству "АВТОСТАТ" в пресс-службе АВТОВАЗа, в качестве конкурентов LADA XRAY можно рассматривать автомобили с приводом 4х2 разных производителей, которые схожи по габаритам, углам въезда/съезда, величиной клиренса и ценовому позиционированию. "LADA XRAY является сильным игроком в этом сегменте, так как он сочетает яркий стиль, хороший уровень оснащения, возможности передвижения по дорогам разного качества с разными типами покрытий (в том числе и по лёгкому бездорожью) и привлекательную цену", - отметили в пресс-службе АВТОВАЗа.
Напомним, что покупатели LADA XRAY могут выбрать автомобиль из 12 предлагаемых вариантов комплектаций - от начальной Optima (599 тыс. 900 рублей) до максимально оснащённой Exclusive (830 тыс. 900 рублей).
Как сообщалось ранее, с ноября 2017 года на LADA XRAY в базовой комплектации Optima в качестве дополнительного оборудования стал доступен пакет Air Conditioner, в который входит кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик. Доплата за пакет Air Conditioner - 25 тыс. рублей. Таким образом цена автомобиля с новой опцией составит 624 тыс. 900 рублей.
Как рассказали агентству "АВТОСТАТ" в пресс-службе АВТОВАЗа, в качестве конкурентов LADA XRAY можно рассматривать автомобили с приводом 4х2 разных производителей, которые схожи по габаритам, углам въезда/съезда, величиной клиренса и ценовому позиционированию. "LADA XRAY является сильным игроком в этом сегменте, так как он сочетает яркий стиль, хороший уровень оснащения, возможности передвижения по дорогам разного качества с разными типами покрытий (в том числе и по лёгкому бездорожью) и привлекательную цену", - отметили в пресс-службе АВТОВАЗа.
Напомним, что покупатели LADA XRAY могут выбрать автомобиль из 12 предлагаемых вариантов комплектаций - от начальной Optima (599 тыс. 900 рублей) до максимально оснащённой Exclusive (830 тыс. 900 рублей).
Как сообщалось ранее, с ноября 2017 года на LADA XRAY в базовой комплектации Optima в качестве дополнительного оборудования стал доступен пакет Air Conditioner, в который входит кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик. Доплата за пакет Air Conditioner - 25 тыс. рублей. Таким образом цена автомобиля с новой опцией составит 624 тыс. 900 рублей.
Источник: Автостат