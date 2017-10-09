LADA XRAY в сентябре установил рекорд продаж
09.10.2017, 17:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Высокий хэтчбек LADA XRAY в сентябре установил собственный рекорд месячных продаж с момента выхода на рынок в феврале прошлого года.
Как отмечается в обзоре российского авторынка за сентябрь, самой продаваемой моделью в России вновь стала KIA Rio с показателем 10446 автомобилей (+30%). Таким образом, на второе место вернулась LADA Granta, чьи продажи увеличились на 16% до 9098 машин. Третий результат показал седан LADA Vesta – 6861 реализованный автомобиль (+57%). Седан Hyundai Solaris занимает четвёртую строчку рейтинга продаж – на нём остановил свой выбор 6581 потребитель (+1%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 5843 экземпляра (+16%).
Как отмечается в обзоре российского авторынка за сентябрь, самой продаваемой моделью в России вновь стала KIA Rio с показателем 10446 автомобилей (+30%). Таким образом, на второе место вернулась LADA Granta, чьи продажи увеличились на 16% до 9098 машин. Третий результат показал седан LADA Vesta – 6861 реализованный автомобиль (+57%). Седан Hyundai Solaris занимает четвёртую строчку рейтинга продаж – на нём остановил свой выбор 6581 потребитель (+1%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 5843 экземпляра (+16%).
Источник: Автостат