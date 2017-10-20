ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитики "Автостат Инфо" изучили марочную структуру рынка автомобилей с пробегом в сентябре 2017 года. Исследование показало, что лидерство по продажам б/у легковушек в России сохраняет марка LADA.

В прошлом месяце покупатели в РФ приобрели 125 998 подержанных автомобилей "Лада". Спрос на такие машины сократился на 1,8% в сравнении с 2016 годом. Далее в рейтинге вторичного авторынка в сентябре разместилась марка Toyota - 50 685 проданных машин (-2,3%). Nissan находится на третьем месте в этом списке -24 750 ед. авто (+2,3%).

На 1,2% в тот же период вырос спрос на подержанные автомобили Ford, в количественном выражении продажи таких машин увеличились до 18 382 ед. Ещё более высокий рост продемонстрировала KIA: +15.8%, всего продано 18 280 подержанных машин корейской марки.

Помимо этого, в сентябре росли продажи б/у автомобилей и других марок из ТОП-10 вторичного авторынка РФ. Так, на 4,4% до 18 113 ед. выросли продажи "Шевроле" с пробегом, на 5,4% увеличился объём реализации Volkswagen с пробегом (до 17 413 авто) и на 9,6% возросли показатели продажи б/у машин Hyundai (всего 16 881 ед.). Кроме того, покупатели приобрели 14 801 автомобиль с пробегом марки Renault (+8,2%) и 13 624 ед. б/у Mitsubishi (-2,2%).

Ранее "Автостат Инфо" сообщал, что в сентябре 2017 года объём рынка легковых автомобилей с пробегом вырос на 0,4% в сравнении с прошлым годом, с 462 161 до 464 076 ед.