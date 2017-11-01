ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Легковые модели Ford, производимые в России, стали доступны для приобретения на условиях льготного лизинга. Размер субсидируемой правительством РФ скидки для клиентов обновленной лизинговой программы составляет 10% для физических лиц и до 12,5% – для юридических лиц, участвующих в дополнительных программах «Свое дело» и «Российский фермер». Приобрести легковой или легкий коммерческий автомобиль Ford на новых выгодных условиях можно только до 1 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Скидка по программе льготного лизинга может суммироваться с выгодой по собственным финансовым предложениям Ford Sollers, таким как как программа «Трейд-ин». Ограничение стоимости приобретаемого в рамках программы льготного лизинга автомобиля составляет 1 млн 450 тыс. рублей. Таким образом, на условиях льготного лизинга можно приобрести пять моделей Ford: Fiesta, Focus, Mondeo и Kuga. Все автомобили должны быть физически переданы покупателю до 1 декабря 2017 года.

Лизинг предусматривает передачу автомобиля клиенту во временное владение и пользование за плату на основании договора.