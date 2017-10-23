ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Лизинговая компания "КАМАЗ" по итогам 9 месяцев реализовала более 1230 грузовиков КАМАЗ, что на 52% выше запланированного количества и на 53% больше, чем было реализовано за аналогичный период прошлого года (АППГ).

Рекордным месяцем стал сентябрь: количество профинансированных автомобилей достигло 246 единиц, что в два раза превышает АППГ. По словам директора по корпоративным финансам и финансовому сервису ПАО "КАМАЗ" Самата Саттарова, благодаря новой стратегии лизинговая компания рассчитывает реализовать в этом году более 1,7 тысяч грузовиков вместо запланированных 1,2 тыс. единиц.



"Также продолжается работа по перестройке бизнес-процессов компании, – отметил он. – Сокращается время оформления лизинговой сделки: срок рассмотрения заявки сейчас составляет всего один час, а окончательный ответ по сделке клиент может получить от одного до трёх дней". Кроме того, ведётся серьёзная работа с дебиторской задолженностью для поддержания её на безопасном для компании уровне.