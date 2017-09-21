ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО МС Банк Рус выдал юбилейный 20-тысячный кредит с момента начала своей деятельности в качестве дочернего банка Mitsubishi Corporation в России в апреле 2014 года.

Обладателем юбилейного автомобиля Mitsubishi Outlander стал житель Московской области, который приобрел автомобиль по госпрограмме «Семейный автомобиль» и с использованием специального кредитного предложения «Плати Легко!». Данная программа предоставляет клиенту возможность существенно сэкономить на ежемесячных платежах за счет переноса части выплат в конец срока кредита, сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус.

Напомним, по условиям госпрограммы льготного автокредитования клиенты АО МС Банк Рус могут приобрести в кредит новый автомобиль Mitsubish iOutlander стоимостью не более 1 млн 450 тыс. рублей и с минимальным первоначальным взносом 20%. Максимальный срок кредита – 3 года. В сумму кредита можно включить страхование КАСКО, другие страховые продукты и дополнительное оборудование. Кроме того, АО МС Банк Рус является участником специальных программ «Семейный автомобиль» для клиентов, имеющих двух и более несовершеннолетних детей, и «Первый автомобиль»для клиентов, у которых в собственности не было ещё ни одного автомобиля. Данные предложения суммируются с предложением по трейд-ин от «ММС Рус» в размере до 230 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам августа доля новых автомобилей Mitsubishi, проданных с использованием кредитов АО МС Банк Рус, составила более 35%.