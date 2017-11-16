Бестселлером Mazda остаётся кроссовер CX-5, продажи которого в октябре составили 1790 машин (+33%), а с начала года – 14903 единицы (+18%). В результате он вошёл в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».



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В июле российские дилеры Mazda начали продажи нового Mazda CX-5, производство которого налажено на предприятии «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. На российском рынке автомобиль доступен с двигателем 2.0 л (150 л.с.) и 2.5 л (194 л.с.) и предлагается как в переднеприводном исполнении, так и с интеллектуальной системой полного привода i-ACTIV AWD. Новинка доступна в трех комплектациях: базовая Drive, Active и Supreme. Цены стартуют от 1 млн 431 тыс. рублей за автомобиль в комплектации Drive c механической коробкой передач.



В октябре российские дилеры Mazda начали продажи премиального семиместного кроссовера Mazda CX-9, который доступен в комплектации Supreme по цене от 2 млн 890 тыс. рублей.



Вероятно, японская компания довольна результами продаж на российском рынке, так как в Приморье приступили к строительству второго завода марки. На новом предприятии на территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" будут выпускать двигатели Mazda семейства Skyactiv-G, включая их сборку и механообработку. Сейчас проходит устройство фундамента здания. Кроме того, уже ведётся активная подготовка по направлению на обучение значительной части персонала "Мазда Соллерс" в Японию.