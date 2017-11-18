ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 9 месяцев 2017 года в России было реализовано почти 5 тыс. новых автомобилей с типом кузова «купе» или «кабриолет». Львиная доля в этом объёме принадлежит немецкому бренду Mercedes-Benz – 63,4% или 3163 единицы.

Далее в рейтинге продаж таких машин тоже следуют представители «большой немецкой тройки» - BMW и Audi, которые отстают от лидера с заметным отрывом. Если у первой марки результат за отчётный период составил 624 экземпляра (доля – 12,5%), то у второй – 589 штук (11,8%).

На четвёртой позиции также располагается немецкий премиум-бренд – Porsche (279 шт.), доля которого достигает 5,6%. Замыкает пятёрку лидеров с долей 3,7% американский Chevrolet (186 шт.). Показатели продаж купе и кабриолетов остальных марок выглядят ещё скромнее: Infiniti (38 шт.), Lexus (33 шт.), Nissan (31 шт.), Jaguar (25 шт.) и MINI (20 шт.).