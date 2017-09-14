ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мировой авторынок в августе вырос на 2,7% до 7 млн 249 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 95 млн 068 тыс. машин. По итогам восьми месяцев 2017 года реализация автомобилей в мире увеличилась на 2,8% до 61 млн 419 тыс. единиц, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в августе было реализовано 2 млн 161 тыс. машин (+2,9%). Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 482 тыс. машин (-1,9%).

Продажи автомобилей в странах Западной Европы увеличились на 3,1% и составили 907,3 тыс. единиц. Автомобильные рынки стран Восточной Европы также продолжают показывать рост – в прошлом месяце на 10,6% до 331,7 тыс. машин. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в августе продолжил демонстрировать высокую динамику.