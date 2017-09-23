Mitsubishi увеличила скидки на пикап L200 для корпоративных клиентов
23.09.2017, 13:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "ММС Рус" усилила поддержку для модели Mitsubishi L200 по программе корпоративных продаж. Таким образом, выгода для клиента составит до 10%, в зависимости от категории корпоративного партнёра. Всего в корпоративной программе участвуют три модели: новый Pajero Sport, L200 и Outlander, сообщает пресс-служба "ММС Рус".
Программа корпоративных продаж компании "ММС Рус" разработана с учётом потребностей корпоративных клиентов, предоставляя комплексный подход к приобретению и обслуживанию автомобилей. К услугам клиентов, как готовые бизнес-решения, так и варианты индивидуальных пакетов предложений. Так, помимо гибкой системы скидок на приобретение автомобилей, корпоративные клиенты могут воспользоваться партнёрскими программами по оперативному лизингу. А благодаря развитой дилерской сети имеют возможность оптимизировать расходы на обслуживание автомобилей, экономить время и получать значительную выгоду от сотрудничества.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам восьми месяцев 2017 года доля корпоративных продаж автомобилей Mitsubishi составила 7% от общего числа сделок. Всего в январе - августе российские дилеры Mitsubishi реализовали 12008 автомобилей – на 5% больше, чем годом ранее.
Программа корпоративных продаж компании "ММС Рус" разработана с учётом потребностей корпоративных клиентов, предоставляя комплексный подход к приобретению и обслуживанию автомобилей. К услугам клиентов, как готовые бизнес-решения, так и варианты индивидуальных пакетов предложений. Так, помимо гибкой системы скидок на приобретение автомобилей, корпоративные клиенты могут воспользоваться партнёрскими программами по оперативному лизингу. А благодаря развитой дилерской сети имеют возможность оптимизировать расходы на обслуживание автомобилей, экономить время и получать значительную выгоду от сотрудничества.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам восьми месяцев 2017 года доля корпоративных продаж автомобилей Mitsubishi составила 7% от общего числа сделок. Всего в январе - августе российские дилеры Mitsubishi реализовали 12008 автомобилей – на 5% больше, чем годом ранее.
Источник: Автостат