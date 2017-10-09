Mitsubishi в сентябре показала рекордный прирост кредитных продаж
09.10.2017, 17:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам сентября 2017 года прирост кредитных продаж АО МС Банк Рус по сравнению с прошлым годом составил рекордные 156%. Прирост кредитных продаж за январь-сентябрь 2017 года составил 43%, сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус.
Продолжая развивать собственные кредитные продукты, в октябре АО МС Банк Рус приступил к выдаче кредитов по госпрограммам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» на новые иностранные и отечественные автомобили других марок. Если автомобиль не подпадает под условия кредитования по госпрограмме, то клиент может приобрести автомобиль по привлекательной ставке 9,9% годовых до 5 лет.
«Мы гордимся достигнутыми результатами и будем продолжать добиваться рекордов в кредитных продажах», – заявил председатель правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро.
Продолжая развивать собственные кредитные продукты, в октябре АО МС Банк Рус приступил к выдаче кредитов по госпрограммам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» на новые иностранные и отечественные автомобили других марок. Если автомобиль не подпадает под условия кредитования по госпрограмме, то клиент может приобрести автомобиль по привлекательной ставке 9,9% годовых до 5 лет.
«Мы гордимся достигнутыми результатами и будем продолжать добиваться рекордов в кредитных продажах», – заявил председатель правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро.
Источник: Автостат