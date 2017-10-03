Mitsubishi в сентябре увеличила продажи в России на 65%
03.10.2017, 12:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Mitsubishi в сентябре реализовали 2378 автомобилей – на 65% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2017 года продажи марки в нашей стране составили 14386 машин, что на 12% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба «ММС Рус».
Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи с начала года выросли на 39% и составили 11293 автомобиля. Как отмечается, позиции модели усилились в том числе благодаря включению Outlander в госпрограмму льготного автокредитования, а также старту продаж этого внедорожника по государственным программам «Семейный автомобиль» для клиентов, имеющих двух и более несовершеннолетних детей, и «Первый автомобиль», для клиентов, у которых в собственности не было еще ни одного автомобиля.
Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи с начала года выросли на 39% и составили 11293 автомобиля. Как отмечается, позиции модели усилились в том числе благодаря включению Outlander в госпрограмму льготного автокредитования, а также старту продаж этого внедорожника по государственным программам «Семейный автомобиль» для клиентов, имеющих двух и более несовершеннолетних детей, и «Первый автомобиль», для клиентов, у которых в собственности не было еще ни одного автомобиля.
Источник: Автостат