ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Суммарный объём выручки от продажи новых легковых автомобилей в России за 9 месяцев 2017 года составил 1,4 трлн рублей. Это на 13% превышает результат годичной давности (1,24 трлн руб.).

Отметим, что с января по сентябрь нынешнего года на российском рынке было реализовано 1 млн 47,2 тыс. легковых автомобилей, что на 10,7% больше, чем за 9 месяцев 2016 года (945,6 тыс. шт.). При этом их средневзвешенная цена за отчётный период выросла на 2,3% и достигла 1,34 млн рублей. Годом ранее этот показатель составлял 1,31 млн рублей.