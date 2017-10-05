ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Универсал KIA cee’d_SW является самым продаваемым универсалом среди иностранных моделей в России. Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе KIA Motors Rus, второе поколение cee’d_SW на протяжении всего времени пользуется стабильным спросом, на него уже сегодня приходится до 45% продаж модели cee’d. В случае с корпоративными клиентами, которые очень прагматичны в своём выборе, эта цифра может достигать 60-65%.

Как показывают опросы владельцев cee’d_SW, главной причиной покупки наравне с привлекательным балансом цены и оснащения был назван дизайн автомобиля. Среди основных критериев также уровень комфорта, который в сочетании с другими факторами позволил KIA cee’d_SW стать самым популярным иностранным универсалом. В настоящее время стоимость модели на российском рынке составляет от 900 тысяч до 1,3 млн рублей, без учёта спецпредложений.

По данным KIA Motors Rus, покупатели cee’d_SW и среднестатистические владельцы универсалов в целом похожи: 88-90% мужчины, подавляющее большинство которых женаты, с одним ребёнком в семье. Существенное отличие в возрасте. Средний возраст владельца cee’d_SW – 36 лет, а владельцев универсалов в общем на рынке – 42 года.