ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Авторынок Германии в сентябре снизился на 3,3% и составил 288035 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), в прошлом месяце заказы на новые автомобили увеличились на 4%, что позволяет рассчитывать на возобновление роста продаж в дальнейшем. По итогам девяти месяцев 2017 года реализация новых автомобилей в этой стране увеличилась на 2,2% до 2 млн 611 тыс. 821 единицы.