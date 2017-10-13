Немецкий авторынок в сентябре снизился на 3,3%
13.10.2017, 17:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Авторынок Германии в сентябре снизился на 3,3% и составил 288035 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), в прошлом месяце заказы на новые автомобили увеличились на 4%, что позволяет рассчитывать на возобновление роста продаж в дальнейшем. По итогам девяти месяцев 2017 года реализация новых автомобилей в этой стране увеличилась на 2,2% до 2 млн 611 тыс. 821 единицы.
Самой продаваемой маркой на немецком рынке остаётся Volkswagen. На втором месте идёт Mercedes-Benz. Третью строчку занимает BMW. Замыкают пятёрку лидеров Opel и Audi.
Источник: Автостат