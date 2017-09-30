ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Nissan Qashqai сохраняет лидерство на европейском рынке SUV. К такому выводу пришли аналитики агентства «АВТОСТАТ» по результатам исследования рейтинга самых продаваемых новых легковых автомобилей в Европе.

Так, по итогам 8 месяцев 2017 года реализация Nissan Qashqai в европейских странах составила 189,8 тыс. единиц, показав рост на 7,1%. При этом в общем зачете японский кроссовер занимает четвертую строчку, пропустив вперед себя только Volkswagen Golf и Polo, а также Renault Clio.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», Nissan Qashqai сохраняет лидерство на европейском рынке SUV. Во многом этому способствовал выход обновленного поколения модели, чье производство недавно стартовало на заводе японской компании в Великобритании.

На второй позиции среди самых продаваемых кроссоверов и внедорожников находится Volkswagen Tiguan. Замыкает тройку лидеров Renault Captur, продажи которого в Европе составили 139 тыс. экземпляров (-0,3%).