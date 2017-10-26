ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Кроссовер Nissan Qashqai, который недавно пережил фэйслифтинг, по итогам сентября впервые поднялся на второе место в рейтинге европейских бестселлеров, обогнав по объёму реализации такие популярные модели как Renault Clio и Volkswagen Polo. А вот обновлённый Volkswagen Golf, впервые с начала года показавший двузначный рост продаж, оказался вне досягаемости. Между тем уже в ближайшее время часть покупателей у него может отнять новый Volkswagen T-Roc, который относится к наиболее перспективному сегменту SUV и будет представлен в том же ценовом диапазоне, что и Golf.