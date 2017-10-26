Nissan Qashqai занял второе место в рейтинге европейских бестселлеров, обогнав Renault Clio и Volkswagen Polo
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Кроссовер Nissan Qashqai, который недавно пережил фэйслифтинг, по итогам сентября впервые поднялся на второе место в рейтинге европейских бестселлеров, обогнав по объёму реализации такие популярные модели как Renault Clio и Volkswagen Polo. А вот обновлённый Volkswagen Golf, впервые с начала года показавший двузначный рост продаж, оказался вне досягаемости. Между тем уже в ближайшее время часть покупателей у него может отнять новый Volkswagen T-Roc, который относится к наиболее перспективному сегменту SUV и будет представлен в том же ценовом диапазоне, что и Golf.
По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в сентябре остаётся Volkswagen Golf с показателем 51500 реализованных машин (+10,8%). На второе место вышел Nissan Qashqai, чьи продажи выросли на 13,6% до 28987 автомобилей. Третий результат показал Renault Clio – реализация этой модели составила 26902 единицы (+3%). Далее идёт Opel/Vauxhall Corsa, на которой остановили свой выбор 23575 европейских покупателей (-21,9%). Замыкает пятёрку лидеров на этот раз Volkswagen Tiguan, разошедшийся тиражом 22540 экземпляров (+1,7%).