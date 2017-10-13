ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Nissan в октябре предлагает специальные кредитные программы Nissan Finance "Простые числа" и "Простые правила" на покупку автомобилей марки. Также в октябре продолжают действовать государственные программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", участники которых могут получить дополнительную выгоду при покупке автомобиля Nissan в кредит в размере 10% от стоимости, сообщает пресс-служба Nissan.

В рамках программы "Простые числа" автомобили Nissan X-Trail, Qashqai и Murano доступны для покупки в кредит со ставкой от 8% на 3 года. Nissan Almera и Terrano можно приобрести в кредит с выгодной ставкой от 3% на 3 года, Nissan Sentra - от 0% на 3 года.

Кроме этого, на кроссоверы и внедорожники Nissan действует специальная программа "Простые правила", которая делает автомобили Nissan доступными как никогда ранее. Nissan Terrano от 6000 руб/мес., Nissan Qashqai от 8500 руб./мес., Nissan X-Trail от 10500 руб/мес., Nissan Murano от 16000 руб/мес.