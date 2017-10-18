ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Mazda в сентябре реализовали 2509 автомобилей – на 1% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2017 года продажи марки в нашей стране составили 17870 машин, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,6% против 1,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в сентябре составили 1806 машин (-10%), а с начала года – 13113 единиц (+16%). В результате он вошёл в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, в июле российские дилеры Mazda начали продажи нового Mazda CX-5, производство которого налажено на предприятии «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. На российском рынке автомобиль доступен с двигателем 2.0 л (150 л.с.) и 2.5 л (194 л.с.) и предлагается как в переднеприводном исполнении, так и с интеллектуальной системой полного привода i-ACTIV AWD.