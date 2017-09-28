ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Авилон», официальный дилер Rolls-Royce, первой в России показала новый Phantom VIII своим клиентам, который поступит в продажу в начале 2018 года. Стоимость автомобиля начинается от 36 млн 500 тыс. рублей.

Одним из новых принципов конструкции обновлённой модели автомобиля на основе алюминиевого каркаса, разработанного инженерами Rolls-Royce, является «Архитектура роскоши». Принципиально новый полностью алюминиевый каркас придаёт кузову повышенную жёсткость, и при этом он легче, чем у предыдущей модели. Так, новый Phantom стал на 30% жёстче предшественника.