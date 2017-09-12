ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый Toyota Land Cruiser Prado, мировая премьера которого состоялась сегодня на международном автосалоне во Франкфурте, появится в салонах российских дилеров марки до конца 2017 года. Внедорожник сохранил классическую рамную конструкцию, постоянный полный привод, принудительные блокировки дифференциалов и получил обновление комплекса электронных помощников и опций, вплотную приблизившись по уровню комфорта и оснащения к флагманскому внедорожнику Land Cruiser 200.

Как сообщает пресс-служба «Тойота Мотор», экстерьер нового Land Cruiser Prado отличают измененные капот, решетка радиатора, фары головного света, передние крылья и бампер. Изменения задней части кузова коснулись прежде всего формы бампера, рисунка фонарей и дизайна пятой двери. Обновлённый экстерьер дополнили новые легкосплавные диски диаметром 17 и 18 дюймов в зависимости от комплектации.

Как отмечается, дизайн нового Land Cruiser Prado по-прежнему максимально подчинен внедорожному предназначению модели. Так, скошенная нижняя часть переднего бампера с приподнятыми углами позволила оптимизировать геометрическую проходимость внедорожника, в то время как новая форма передних крыльев позволяет лучше ощущать габариты. Расположение уязвимых элементов, включая фары и вентиляционные отверстия, оптимизировано для безопасного преодоления бродов и маневрирования в сложном рельефе. Особое внимание уделено защите важнейших узлов и дорожному просвету, составляющему в самой нижней точке 215 мм. Новые углы въезда, съезда и рампы – 31, 25 и 22 см – гарантируют маневренность в любой ситуации. Новый Land Cruiser Prado стал на 60 мм длиннее (4840 мм), что не повлияло на диаметр разворота, составляющий всего 5,8 м.

Что касается интерьера, для улучшения эргономики рабочего места водителя полностью переработаны приборная панель и центральная консоль. В центре новой панели приборов с четырьмя циферблатами, выполненными по технологии Optitron, расположен цветной многофункциональный дисплей диагональю 4,2 дюйма, на который выводится информация маршрутного компьютера, подсказки системы навигации, музыкального центра, а также важные предупреждающие сообщения. В интерьере применена принципиально новая архитектура расположения органов управления системами и опциями: теперь для максимального удобства переключатели, отвечающие за комфорт, возможности трансмиссии и ассистенты вождения логично сгруппированы на центральной консоли по функциональному признаку. Новая форма верхней части консоли позволила улучшить обзор с места водителя.

Новые материалы отделки в сочетании с фоновой подсветкой создают в интерьере Land Cruiser Prado атмосферу комфорта и роскоши, нехарактерную для классических внедорожников. Мягкие боковины центральной консоли обтянуты кожей с прострочкой, что повышает комфорт для коленей водителя и переднего пассажира. Дизайн и функционал рулевого колеса полностью унифицирован с Land Cruiser 200.