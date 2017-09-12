ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый внедорожник Land Rover Discovery пятого поколения присоединился к программе ReStart, гарантирующей выкупную стоимость автомобиля, исключая как риски при его продаже спустя два года после покупки, так и риски непогашения части долга в конце кредита.

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия, в основе программы ReStart лежит кредит с остаточным платежом, который предполагает отнесение выплаты части долга на конец кредита, что существенно снижает размер ежемесячных платежей. Например, при покупке Discovery пятого поколения за 3 млн 853 тыс. 360 рублей (комплектация S с учётом trade-in поддержки) в кредит на 24 месяца по ставке 9,5% годовых, с первоначальным взносом 40% и остаточным платежом 40%, ежемесячные выплаты составят 47 тыс. 587 рублей.

При этом минимальная стоимость выкупа автомобиля через два года заранее гарантирована банком: для Discovery пятого поколения она составляет 65% от цены, указанной в первичном договоре купли-продажи. В зависимости от состояния автомобиля, ситуации на рынке и предложения дилера эта сумма может быть выше, но не может стать ниже. Кроме того, компания Jaguar Land Rover увеличила лимит по пробегу для автомобилей-участников программы ReStart. Теперь клиенты могут сдать автомобиль, который проехал до 50 тыс. км за два года. Раньше максимальный пробег для участия в программе составлял 40 тыс. км.

Как отмечается, главным преимуществом новой программы является возможность один раз оплатить первоначальный взнос и далее регулярно менять автомобиль на новый без существенных дополнительных вложений. Выкупная стоимость текущего автомобиля засчитывается в качестве первого взноса на следующую покупку. При желании владелец может также вернуть автомобиль дилеру в счёт погашения оставшейся задолженности по кредиту – таким образом, программа ReStart страхует покупателя от риска невыплаты долга. Остаток средств в этом варианте остается в распоряжении покупателя. Если владелец не хочет менять автомобиль на новый, он может продлить кредит ещё на 3 года и оставить автомобиль себе, либо совершить разовое погашение кредита за счёт собственных средств.