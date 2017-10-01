ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа PSA в сентябре запустила два новых онлайн-инструмента для владельцев автомобилей Peugeot, Citroen и DS в России. Новые электронные сервисы призваны упростить процедуру записи клиентов на станцию технического обслуживания. Теперь это можно сделать в несколько кликов в режиме онлайн. Сервисы доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, сообщает пресс-служба PSA Group.

Так, онлайн-запись на СТО – это сервис, предназначенный для клиентов, которые хотят записаться на техническое обслуживание. Клиент сможет самостоятельно зарезервировать удобное для него время.

Сервис онлайн-калькуляции предназначен для клиентов, которые желают узнать стоимость работ заранее - нужно выбирать интересующие работы среди пакетов сервисных услуг, доступных для автомобиля. На сегодняшний день предлагается пять видов пакетов, но ассортимент будет постоянно расширяться, чтобы удовлетворить максимум запросов клиентов.

Получив калькуляцию на интересующие работы, клиент может перейти на сервис онлайн-записи и добавить выбранные пакеты в заявку. После получения заявки сотрудник выбранного дилерского центра свяжется с клиентом в кратчайшие сроки, чтобы подтвердить время записи, наличие запастей и предложить при необходимости варианты сохранения мобильности на время обслуживания.