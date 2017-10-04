ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За период с января по сентябрь текущего года в Украине было зарегистрировано 57,8 тыс. новых легковых автомобилей. Таким образом, спрос на новые машины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 31 процент, сообщает ассоциация «Укравтопром».

Самым любимым автомобильным брендом у украинцев остается Toyota, 6880 новых авто которого пополнили национальный автопарк в течении девяти месяцев 2017 года. Свой результат годичной давности Toyota улучшила на 32 процента.

Второе место на рынке уверенно удерживает Renault с 6130 регистрациями своих автомобилей. Относительно прошлогоднего показателя регистрации новых легковых Renault увеличились в 1,5 раза.

Volkswagen с 18 процентным ростом занимает третью позицию на рынке с результатом 4322 реализованных автомобиля.