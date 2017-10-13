ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый период первого этапа продаж билетов на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России завершился 12 октября. Начиная с 14 сентября болельщики со всего мира подали заявки на 3 496 204 билета.

Большинство заявок поданы российскими болельщиками — 70 %, международный спрос составляет более 30 %. В десятку лидеров входят болельщики из Германии, Бразилии, Аргентины, Мексики, США, Колумбии, Египта, Китая и Польши. Около 150 000 билетов было запрошено на матч открытия и более 300 000 — на финал.

В ходе первого периода продаж все желающие имели возможность подать заявки на билеты исключительно на сайте FIFA.com/bilet. Если количество заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью случайной жеребьёвки. Независимо от того, была ли заявка удовлетворена полностью, частично или не удовлетворена, все болельщики получат уведомление о статусе заявки до 16 ноября 2017 года.

Первый этап продажи билетов на ЧМ-2018 возобновится 16 ноября на сайте FIFA.com/bilet. Билеты будут продаваться в порядке живой очереди, то есть болельщики смогут приобрести их в режиме реального времени и подтверждение успешной заявки будет приходить сразу после завершения оплаты.