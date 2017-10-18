Представлены новые спецавтомобили на базе УАЗ "Профи"
18.10.2017, 11:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ульяновский автозавод продемонстрировал новую линейку спецавтомобилей для Министерства внутренних дел и других силовых структур РФ. Это два новых спецавтомобиля, выполненные на базе нового коммерческого грузовика УАЗ «Профи» – для пограничной службы и для перевозки заключённых.
Как сообщает пресс-служба УАЗа, спецавтомобиль УАЗ «Профи» с двухрядной кабиной, с типом привода 4x2 или 4x4, предназначен для эксплуатации в подразделениях пограничной службы с целью транспортировки нарядов со служебными собаками к месту несения службы.
Автомобиль оборудован платформой с откидными бортами, сигнальной громкоговорящей установкой, цветографической схемой, фара-искателем с пультом дистанционного управления, автоматической системой пожаротушения моторного отсека с устройством пуска средств пожаротушения, предпусковым подогревателем двигателя, дополнительным отопителем салона, задним стабилизатором поперечной устойчивости, четырехканальной ABS с функциями EBD (распределение тормозных сил), лебёдкой.
Ещё один новый спецавтомобиль для перевозки заключённых, доработанный в соответствии со специальными требованиями МВД РФ, выполнен на базе УАЗ «Профи» с однорядной кабиной и спецкузовом, типом привода 4x2 или 4x4.
Как сообщает пресс-служба УАЗа, спецавтомобиль УАЗ «Профи» с двухрядной кабиной, с типом привода 4x2 или 4x4, предназначен для эксплуатации в подразделениях пограничной службы с целью транспортировки нарядов со служебными собаками к месту несения службы.
Автомобиль оборудован платформой с откидными бортами, сигнальной громкоговорящей установкой, цветографической схемой, фара-искателем с пультом дистанционного управления, автоматической системой пожаротушения моторного отсека с устройством пуска средств пожаротушения, предпусковым подогревателем двигателя, дополнительным отопителем салона, задним стабилизатором поперечной устойчивости, четырехканальной ABS с функциями EBD (распределение тормозных сил), лебёдкой.
Ещё один новый спецавтомобиль для перевозки заключённых, доработанный в соответствии со специальными требованиями МВД РФ, выполнен на базе УАЗ «Профи» с однорядной кабиной и спецкузовом, типом привода 4x2 или 4x4.
Источник: Автостат