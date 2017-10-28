ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премиальный бренд Genesis по итогам сентября реализовал в России 101 автомобиль, а всего с начала года – 718 единиц.

Напомним, на российском рынке Genesis и первая модель бренда – седан G90 – были презентованы в сентябре 2016 года. Флагманский седан Genesis G90 доступен в России с октября прошлого года по цене от 4 млн 475 тыс. рублей. С марта нынешнего года у дилеров Genesis появился новый полноприводный седан G80, который предлагается в России по цене от 2 млн 550 тыс. рублей. Все модели бренда для российского рынка выпускаются на заводе «Автотор».