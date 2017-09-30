ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Jaguar Land Rover Россия по итогам восьми месяцев 2017 года реализовала 7429 автомобилей, что на 5% выше показателя годичной давности. Продажи бренда Jaguar на российском рынке выросли на 36% до 1510 автомобилей. Land Rover продемонстрировал результат в 5919 проданных машин (-1%), согласно данным АЕБ.