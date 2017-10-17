Продажи LADA в Евросоюзе в сентябре выросли на четверть
17.10.2017, 18:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В первый месяц осени в странах Европейского Союза в общей сложности было продано 406 новых автомобилей LADA. Это на 23,8% больше, чем в сентябре 2016 года. К такому выводу пришли аналитики агентства "АВТОСТАТ" по результатам исследования данных АСЕА.
Несмотря на то, что рост продаж длится четвёртый месяц подряд, объёмы реализации автомобилей LADA в Евросоюзе остаются невысокими. Так, за 9 месяцев 2017 года здесь в общей сложности было реализовано 3,8 тыс. таких машин, что на 29,5% больше, чем за тот же период годичной давности.
Как отмечают аналитики агентства "АВТОСТАТ", рост продаж автомобилей LADA в ЕС связан с выходом на местные рынки седана Vesta. К примеру, в этом году продажи флагманской модели АВТОВАЗа стартовали в таких странах как Австрия, Болгария, Венгрия, Германия и Литва.
Отметим, что более подробная информация по продажам автомобилей в европейских странах содержится в разделе "Аналитика".
Несмотря на то, что рост продаж длится четвёртый месяц подряд, объёмы реализации автомобилей LADA в Евросоюзе остаются невысокими. Так, за 9 месяцев 2017 года здесь в общей сложности было реализовано 3,8 тыс. таких машин, что на 29,5% больше, чем за тот же период годичной давности.
Как отмечают аналитики агентства "АВТОСТАТ", рост продаж автомобилей LADA в ЕС связан с выходом на местные рынки седана Vesta. К примеру, в этом году продажи флагманской модели АВТОВАЗа стартовали в таких странах как Австрия, Болгария, Венгрия, Германия и Литва.
Отметим, что более подробная информация по продажам автомобилей в европейских странах содержится в разделе "Аналитика".
Источник: Автостат