ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За девять месяцев 2017 года в рамках программы «Diamond Car» продажи автомобилей Mitsubishi с пробегом выросли на 12% и составили 1096 единиц. Всего с начала года на вторичном рынке России было реализовано 103500 автомобилей Mitsubishi с пробегом, таким образом, доля рынка автомобилей с пробегом, проданных по сертифицированной программе «Diamond Car», составила 1%.

Показатели продаж демонстрируют значительный рост от месяца к месяцу. Так, в сентябре 2017 года по программе «Diamond Car» был установлен ещё один месячный рекорд – реализован 181 автомобиль, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом.

К программе «Diamond Car», внедряемой с 2016 года компанией «ММС Рус», активно присоединяются официальные дилеры марки по всей России. В сентябре общее количество дилеров, участвующих в программе, составило 82.