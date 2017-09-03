ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых автомобилей люксового бренда Rolls-Royce в России по итогам 7 месяцев 2017 года составил 57 единиц. Это на 24% меньше результата годичной давности (75 шт.).

Самой популярной моделью Rolls-Royce в нашей стране является купе Wraith стоимостью более 24 млн рублей, доля которого составляет 65%. В количественном выражении это соответствует 37 реализованным экземплярам. Также за это время состоятельные россияне приобрели по 10 седанов Ghost и кабриолетов Dawn. Отметим, что цена обеих моделей также превышает 20 млн рублей.

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», примерно три четверти новых автомобилей Rolls-Royce (42 шт.) было продано в Москве.