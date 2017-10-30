ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2017 года в России было продано 46 новых электромобилей Tesla, в том числе 12 седанов Model S и 34 кроссовера Model Х.

В прошлом году за аналогичный период было реализовано 24 электрокара Tesla, среди которых было лишь 6 кроссоверов Model X. Таким образом, рост продаж по отношению к январю – сентябрю 2016 года составил 92%. Столь существенная динамика обеспечена исключительно за счёт продажи новых кроссоверов, которые пользуются популярностью у россиян.

Из 46 поставленных в Россию электромобилей Tesla 29 зарегистрированы в Москве, 8 – в Подмосковье.