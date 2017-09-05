Как отмечают аналитики агентства, начавшийся рост продаж электрокаров в стране обеспечен за счет марки Tesla, на долю которой пришлось около 70% от общего объёма. В количественном выражении это соответствует 27 реализованным электромобилям. Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», это на 69% превосходит аналогичный результат годичной давности. Продажи оставшихся 12 электрокаров распределились следующим образом: Nissan Leaf – 8 шт.; Renault Twizy – 3 шт.; Mitsubishi i-MiEV – 1 шт.



Свыше 60% новых электромобилей встали на учёт в столичном регионе (Москва и Подмосковье), что в общей сложности составляет 25 единиц. Ещё 6 электрокаров приобрели жители Дальнего Востока, а именно Приморского и Хабаровского краев (4 и 2 шт. соответственно). Также по две машины отправилось в Краснодарский край. По одному такому автомобилю было куплено в Санкт-Петербурге, Татарстане, Иркутской, Воронежской, Рязанской и Ростовской областях.