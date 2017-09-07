ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 7 месяцев 2017 года объём рынка новых автомобилей Lamborghini в России составил 22 экземпляра. Это на 22% больше, чем годом ранее (18 шт.).

Самой популярной моделью итальянской люксовой марки является суперкар Huracan. На её долю приходится свыше 60% от общего объёма, что соответствует 14 реализованным машинам в январе – июле нынешнего года. Оставшиеся 8 единиц пришлись на модель Aventador.



Как сообщили аналитическому агентству «АВТОСТАТ» в компании «АВТОДОМ» (официальный дилер Lamborghini в России), минимальная стоимость таких автомобилей составляет 15 и 22 млн рублей соответственно.



Около половины новых спорткаров Lamborghini было продано в Москве (10 шт.). По 4 таких машины приобрели жители Подмосковья и Санкт-Петербурга. Два автомобиля отправилось в Краснодарский край, ещё по одному – в Вологодскую и Владимирскую области.