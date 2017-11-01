ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Renault начали приём заявок на новый многофункциональный автомобиль Renault Dokker, продажи которого начнутся в декабре 2017 года. Новинка будет доступна в двух вариантах – пятиместный грузопассажирский автомобиль Renault Dokker и коммерческий фургон Renault Dokker Van. Стоимость модели составит от 819 тыс. и 814 тыс. рублей соответственно.

Как сообщает пресс-служба Renault Россия, оба варианта автомобиля имеют широкие сдвижные двери (703 мм), что позволяет осуществлять погрузку-разгрузку в кратчайшее время даже в стеснённых условиях. Уже в базовых комплектация Renault Dokker задние двери могут распахиваться на 180 градусов, что также облегчает доступ к багажному отделению. Погрузочная высота при этом составляет 570 мм для грузопассажирского Dokker и 565 мм – для грузового Dokker Van.

Renault Dokker отличается широкими возможностями трансформации салона и самым большим в своем классе багажным отделением (800 л). Складывающиеся задние сиденья позволяют размещать крупногабаритный и длинномерный груз (максимальная погрузочная длина при сложенных сиденьях составляет 1,57 м).

Коммерческая версия Dokker Van имеет грузоподъемность до 750 кг. Объем грузового отсека при этом составляет рекордные в классе 3300 л с возможностью увеличения до 3900 л с опцией EasySeat, при которой пассажирское сиденье можно легко снять без использования инструмента. При этом длина загрузки в фургон увеличивается с 1900 мм до 3100 мм.

Для Renault Dokker в обоих вариантах будут предлагаться бензиновый мотор 1,6 л (82 л.с.) и 1,5-литровый турбодизель (90 л.с.) в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией.