Renault готовит новый кроссовер для России
18.10.2017, 11:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Renault готовит новый кроссовер С-класса специально для развивающихся рынков, таких как Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южная Корея.
Информация о новом кроссовере оказалась в презентации, посвященном развитию Группы Renault на ближайшие пять лет. В ней указаны три новых модели для развивающихся стран: это компактвэн для Индии, субкомпактный электрический кроссовер для Китая и кроссовер С-класса сразу для четырёх стран.
Никакой информации о том, что это будет за кроссовер нет. При этом, судя по тому, что отсутствует его изображение, это будет новая модель, разработанная специально для развивающихся стран. Сегмент «С», указанный на слайде, предусматривает модели длиной около пяти метров, к ним относятся Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Mazda CX-5. Все, что понятно из слайда: у машины будет довольно спортивный силуэт с ниспадающей к задней части крышей и серьёзно расширенные задние крылья.
Информация о новом кроссовере оказалась в презентации, посвященном развитию Группы Renault на ближайшие пять лет. В ней указаны три новых модели для развивающихся стран: это компактвэн для Индии, субкомпактный электрический кроссовер для Китая и кроссовер С-класса сразу для четырёх стран.
Никакой информации о том, что это будет за кроссовер нет. При этом, судя по тому, что отсутствует его изображение, это будет новая модель, разработанная специально для развивающихся стран. Сегмент «С», указанный на слайде, предусматривает модели длиной около пяти метров, к ним относятся Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Mazda CX-5. Все, что понятно из слайда: у машины будет довольно спортивный силуэт с ниспадающей к задней части крышей и серьёзно расширенные задние крылья.
Источник: Автостат